في بيان مشترك.. المملكة وماليزيا يؤكدان ضرورة وقف التصعيد العسكري في الأراضي الفلسطينية

ورحّب الجانب الماليزي باتفاق المملكة العربية السعودية والجمهورية الإسلامية الإيرانية على استئناف العلاقات الدبلوماسية بينهما، معربًا عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة، بما يحفظ سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.