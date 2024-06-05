بعد اجتياز البرنامج التدريبي.. "العقار" تؤهل 27 مطورًا عقاريًّا لرخصة المساهمات العقارية

وأكّدت "الهيئة" أنّ حصول المطورين العقاريين على شهادة التأهيل لرخصة المساهمات العقارية سيمكنهم من التقدم بطلب ترخيص المشاريع العقارية لطرحها كمساهمات عقارية وفق اشتراطات ومتطلبات النظام؛ مما يسهم في تسريع وتيرة الإنشاءات وزيادة المعروض العقاري السكني والتجاري والاستثماري والسياحي وغيرها، وخلق مجتمعات حيوية مرنة ومستدامة وملتزمة بالمعايير البيئية والمجتمعية، بالإضافة إلى أن تأهيل المطورين العقاريين قبل ترخيص مشروعاتهم يعزز من سعي الهيئة العامة للعقار في تطوير السوق العقارية وخلق كفاءات مؤهلة علميًّا ومهنيًّا تحدّ من الممارسات السلبية والخاطئة في مجال المساهمات، بما يحقق مستهدفات خلق بيئة استثمارية تنموية واقتصادية واعدة في المملكة.