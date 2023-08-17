تجنبوا 3 واحرصوا على اثنتين.. تنبيهات من "التعليم" للمبتعثين عند الحاجة للتنقل

أوضحت وزارة التعليم -ممثلة في مركز خدمات الابتعاث- مجموعة من التنبيهات الهامة للمبتعثين، عند الحاجة للتنقل في بلد الابتعاث؛ مشيرة إلى ما يجب الحرص عليه وما ينبغي تجنبه.