التكامل بين الأسماك والنبات.. "الري" تُحَقق نجاحًا في مزارع "الأكوابوتيك"

وأوضحت المؤسسة، أن مزارع الأكوابونيك تتمثل في استخدام مياه الاستزراع السمكي في ري المزروعات، وتتبنى التكامل بين الأسماك والنباتات بما يُعرف (بالأكوابونيك)، وهذا النموذج الزراعي المستدام يعزز من جودة المحاصيل ويحسّن إنتاجية مياه الري وإنتاج الورقيات والأسماك، مع الحفاظ على الموارد البيئية وتحقيق زيادة ملحوظة في إنتاجية وحدة المساحة، وتوفير أكثر من 90% من مياه الري مقارنة بالزراعة التقليدية، مع التزام تام بعدم استخدام المبيدات والأسمدة الكيميائية.