"أمانة جازان" تواصل جهودها لتهيئة الواجهة البحرية بالشقيق لاستقبال الزوّار والمتنزهين

وبين أن الاستعدادات لاستقبال الزوار شملت صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوّار خلال فترة وجودهم في الواجهة البحرية، وتطوير وتهيئة شاطئ "النارجيل "الذي تتجاوز مساحته أكثر من 50 ألف متر مربع، تحوي جلسات ومظلات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومطاعم، وكافيهات، وعديداً من الخدمات المساندة الأخرى.