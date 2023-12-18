"أمانة جازان" تواصل جهودها لتهيئة الواجهة البحرية بالشقيق لاستقبال الزوّار والمتنزهين

كثّفت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية الشقيق جهودها الميدانية لتهيئة الواجهة البحرية، لاستقبال السكان والزوار لشاطئ مركز الشقيق السياحي، التي تشهد اعتدالاً في الأجواء خلال هذه الفترة من كل عام.
وأوضح رئيس بلدية الشقيق المهندس محمد بن علي حكمي، أن البلدية بدأت مع بداية توافد الزوار من أهالي المحافظة ومن مختلف مناطق المملكة، بتجهيز جميع المواقع السياحية والترفيهية بالواجهة البحرية على امتداد 12 كيلو متراً تقريباً، لما تمتاز به من جمال طبيعي ملائم للسباحة وصيد الأسماك والاستجمام .
وبين أن الاستعدادات لاستقبال الزوار شملت صيانة المرافق العامة بالواجهة ونظافتها، وتكثيف الأعمال الرقابية، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للسكان والزوّار خلال فترة وجودهم في الواجهة البحرية، وتطوير وتهيئة شاطئ "النارجيل "الذي تتجاوز مساحته أكثر من 50 ألف متر مربع، تحوي جلسات ومظلات، ومنطقة ألعاب للأطفال، ومطاعم، وكافيهات، وعديداً من الخدمات المساندة الأخرى.