تلبيةً لاحتياجات الأهالي.. "الفضلي" يوجّه بفتح بوابات سد قنونا لتغذية الآبار وري المزارع

وفي سياق متصل طالب الأهالي بإعادة تأهيل وتشغيل مشروع خزان مياه سبت الجارة المتوقف منذ أكثر من 15 عامًا أو اعتماد أشياب للمركز؛ خصوصًا أن أنابيب نقل مياه السد لا تبعد سوى 50 مترًا عن خزان سبت الجارة التي يتجاوز عدد سكانها 15 ألف نسمة.