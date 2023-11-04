تعاون بين "الإذاعة والتلفزيون" و"الإحصاء" لوضع إطار عام للأنشطة المشتركة

من جانبه أوضح الدوسري أن العمل الإحصائي الذي تضطلع به الهيئة يُعدُّ رافدًا مهمًّا من روافد تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال بناء المؤشرات الإحصائية وقياسها، مشيرًا إلى أن قطاع الإعلام يحظى بعناية كبيرة نظرًا للدور المحوري الذي يضطلع به، وكذلك نظرًا لمساهمته الفعَّالة في تعزيز المعرفة وبناء وعي أبناء المجتمع تجاه قطاعات الدولة المختلفة وأعمالها، والتي من بينها الهيئة العامة للإحصاء ودورها في توفير البيانات والمؤشرات الإحصائية، مفيدًا بأن هذه الاتفاقية ستعمل على دعم الهيئتين في تحقيق أدوارهما.