4 فئات و3 محميات.. إطلاق "أكبر حملة لإعادة توطين الحيوانات البرية" بالعلا

وتتماشى الحملة مع الجهود الوطنية من خلال مستهدفات رؤية العلا المتماشية مع رؤية المملكة 2030، ومبادرة سمو ولي العهد -حفظه الله- "السعودية الخضراء"، ومبادرة "الشرق الأوسط الأخضر"؛ وذلك بهدف تحويل العلا إلى أكبر متحف حي في العالم، مع الحفاظ على خصائصها البيئية والتاريخية، وهو ما يحقق المشاركة المجتمعية، وأهداف الصحة العامة ورفع مستوى جودة الحياة للسكان والزوار.