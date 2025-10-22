انطلاق معسكر "هاكاثون الصناعة 2025" غدًا بمشاركة 60 فريقًا

ينطلق غدًا الخميس 23 أكتوبر، المعسكر التدريبي لهاكاثون الصناعة في نسخته الرابعة، الذي ينظمه صندوق التنمية الصناعية السعودي ويستمر لمدة يومين؛ بهدف تمكين المشاركين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى حلول صناعية مبتكرة، تعكس طموحات المملكة في دعم الابتكار والقطاع الصناعي.
ويشارك في المعسكر 229 متسابقًا يمثلون 60 فريقًا، ضمن أربعة مسارات رئيسية: التصميم، الإنتاج، الاستدامة، والأتمتة – الذي أُضيف حديثًا في هذه النسخة.
ويتضمن المعسكر مجموعة من الأنشطة التفاعلية تجمع بين التعلم والتطبيق، من أبرزها "معمل التصنيع" الذي يتيح للمشاركين اختبار أفكارهم وتطوير نماذج أولية، و"مصنع الأفكار" كمجال عمل تفاعلي لتطوير الحلول وتبادل الخبرات، إلى جانب سلسلة من ورش العمل والجلسات الإثرائية لتعزيز مهارات الابتكار والعمل الجماعي.
ويُعد هذا المعسكر محطة مهمة في مسار الهاكاثون، تمهيدًا للمرحلة النهائية التي تقام يوم السبت 25 أكتوبر، وتتضمن حفل إعلان الفائزين ومعرض "هاكاثون الصناعة"، بحضور معالي وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة الصندوق، الأستاذ بندر بن إبراهيم الخريف، لتكريم الفائزين والمشاركين، حيث تتجاوز قيمة الجوائز الإجمالية 1.7 مليون ريال.
يُذكر أن "هاكاثون الصناعة" يقام بالشراكة مع بنك الرياض، وشركة "سبكيم"، وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية (كاكست)، وبرعاية بلاتينية من شركة "معادن".
وتأسس صندوق التنمية الصناعية السعودي عام 1974م بقرار من مجلس الوزراء، ليكون المُمكّن الرئيس للتنمية الصناعية في المملكة، حيث قدّم خلال خمسة عقود حلولًا مالية واستشارية مبتكرة دعمت مسيرة التنمية الصناعية المستدامة.