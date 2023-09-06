مستشفى الدكتور سليمان الحبيب يستعد لتنظيم المؤتمر الدولي الخامس لأمراض النساء والولادة

تنظم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية المؤتمر الدولي الخامس لأمراض النساء والولادة " 5th Ob-Gyne Conference "والمعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية تحت شعار "الحفاظ على صحة المرآة" ، على مدار يومين خلال الفترة من 7 إلى 8 أكتوبر 2023 م ، في مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي ، والذي من المقرر أن يشارك فيه 18 متحدثاُ من الأطباء العالميين المتخصصين ، ليقدموا من خلاله "18"محاضرة و"3" ورش عمل.
وسيناقش هذا المؤتمر آخر المستجدات والأبحاث في طب النساء والولادة والإدارة الوقائية والفعالة في عمليات التوليد ، علاوة على مناقشة معايير السلامة واستخدامات الهرمونات في الحمل ، بالإضافة إلى تطورات جراحات المشيمة وتجميل المهبل ، وكذلك تكنولوجيا عمليات الأجنة وطرق التدخل لحل مشكلات النزف المفاجئ وعلاج سرطان الرحم ، وكيفية الحفاظ على صحة المرآة وغيرها.
من جانبها قالت رئيسة اللجنة العلمية للمؤتمر الدكتورة شازيه مقصود استشارية النساء والولادة ، أن المؤتمر سوف يشهد تنوعاً في الجلسات العلمية، واستعراضًا للأوراق البحثية فيما يخص صحة الأم والجنين والجراحات النسائية المختلفة ، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل للتعامل مع الحالات الطارئة والحرجة في هذا التخصص. مضيفة أن مشاركة خبرات عالمية ومحلية ممن لهم مكانة علمية عالية وذوو تأثير كبير في تخصص النساء والولادة ، سيشكل فرصة لتحديث المعرفة الطبية لأكثر من "500" من الأطباء والممارسين الصحيين المشاركين ، وتحديث معرفتهم من خلال جلسات مبتكرة ومتنوعة.
ونوهت د. شازيه إلى أن المؤتمر يستهدف الكوادر الصحية المتخصصة من الأطباء الاستشاريين والأخصائيين في تخصصات ، النساء والولادة وعلاج العقم والمساعدة على الإنجاب وأطباء الأطفال وفرق التمريض لهذه التخصصات ، علاوة على أخصائيي التغذية.
ودعت د. شازيه كافة الممارسين الصحيين المعنيين الراغبين في المشاركة لحضور المحاضرات وورش العمل للتسجيل عبر الرابط أو البريد الالكتروني .
الجدير بالذكر أن مجموعة الدكتور سليمان الحبيب ظلت طوال مسيرتها الممتدة لأكثر من ربع قرن، تعتبر التعليم الطبي جزءا لا يتجزأ من أهدافها ومرتكزاتها في الرعاية الصحية، ودأبت على تنظيم ورعاية الكثير من الأنشطة والملتقيات والمؤتمرات العلمية، بهدف مواكبة المستجدات المتسارعة والتطورات التكنولوجية الحديثة ومخرجات البحوث العلمية، وخلق تجربة تعليمية محلية متطورة، وصولاً إلى خدمات رعاية صحية بأعلى المعايير العالمية، اسهاماً في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الطموحة.