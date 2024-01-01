مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالسويدي يستأصل "ورماً بطنياً" ضخماً بعملية منظار دقيقة

وقالت د. جواهر أن المريضة راجعت المستشفى بعد معاناة طويلة مع حزمة أعراض، أبرزها انحباس البول واحتياجها المتكرر للقسطرة البولية، وأجريت لها عدة فحوصات شملت التحاليل وأشعة الرنين المغناطيسي، التي كشفت عن وجود ورم طوله نحو "15" سم، بعدها خلص الفريق الطبي إلى ضرورة إزالة الورم عبر تقنية المنظار، وبعد إتخاذ الترتيبات اللازمة أخضعت لعملية تم الدخول فيها عبر فتحات صغيرة لا تتعدى الـ"1" سم، ودون الحاجة إلى فتح البطن، وجرى إزالة الورم بالكامل مع المحافظة على سلامة الأعضاء المجاورة والملاصقة للورم الذي يبلغ طولة "15" سم ووزنه أكثر من "1" كجم، ومضت العملية بسلاسة وتوجت جهود الفريق الطبي بالنجاح التام ولله الحمد، ولم تحتاج المريضة لنقل الدم، وحولت من غرفة العمليات مباشرة إلى غرفة التنويم.