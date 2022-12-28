بمبادرة من "كريم".. "الصحة" تُطلق حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المنازل

بمبادرة من تطبيق كريم لسلامة وصحة المجتمع، أطلقت "الصحة" اليوم طلب سيارة تطعيم الإنفلونزا الموسمية؛ ليصل طاقم وزارة الصحة، ويقدم اللقاح في منزل المستفيد.
ويأتي إطلاق هذه الخدمة حرصًا على تحفيز المجتمع لأخذ التطعيم، وتسهيلاً للوصول.
وستُقدَّم هذه الخدمة لطالبيها من المواطنين والمقيمين، وستصل لهم في منازلهم حيثما كانوا؛ وذلك للتسهيل عليهم من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم الإنفلونزا) بخطوة واحدة، وسيأتيك الممارس لتلقِّي التطعيم وأنت في بيتك.
وتشمل هذه الخدمة المدن الآتية:
الرياض - جدة - المدينة المنورة، من الساعة الخامسة مساء إلى التاسعة مساء، بسعر ٤٠ ريالاً سعرًا ثابتًا، بدءًا من غدٍ الأربعاء.
وستكون آلية الحجز عن طريق تطبيق كريم؛ إذ يبدأ المستخدم باختيار سيارة، ثم يتخطى العميل نقطة الوصول، يليها اختيار موقع وصول اللقاح، ثم الضغط على زر (يلا)؛ ليقبل كابتن الرحلة، ويذهب إلى الموقع مع الفريق الطبي.
وبيَّنت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي تحفيزًا للمجتمع لأخذ التطعيم، وتسهيلاً للوصول له.
الجدير بالذكر أن وزارة الصحة لديها رؤية على المدى الطويل لتمكين التكنولوجيا من الوصول بالخدمات إلى جميع أنحاء السعودية.