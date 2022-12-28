بمبادرة من "كريم".. "الصحة" تُطلق حملة تطعيم الإنفلونزا الموسمية في المنازل

وستُقدَّم هذه الخدمة لطالبيها من المواطنين والمقيمين، وستصل لهم في منازلهم حيثما كانوا؛ وذلك للتسهيل عليهم من خلال تطبيق (كريم) على الهواتف الذكية، واختيار خدمة (تطعيم الإنفلونزا) بخطوة واحدة، وسيأتيك الممارس لتلقِّي التطعيم وأنت في بيتك.