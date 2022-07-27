"سابك" تؤسّس شراكة ابتكارية مع "فورمولا إي"

وبيّن "البنيان"، أن هذه الشراكة تنسجم تماماً مع إستراتيجية "سابك" للاستدامة، التي تدعم رؤية الاقتصاد الدائري للكربون، في ظل تراجع جميع سلاسل القيمة للمنتجات المحتوية على الكربون، كما تُعد خطوة بارزة نحو التحول إلى التشغيل الكهربائي، أحد المسارات الرئيسة التي حدّدتها الشركة لتحقيق الحياد الكربوني.