شاهد من "الرياض للكتاب".. حضور كبير لحفل توقيع "قِبلة الدنيا" لـ"عابس"

وقع المستشار في وزارة الإعلام الشاعر محمد عابس، ديوانه الجديد "قِبلة الدنيا .. أغنيات الأرض والإنسان"، الصادر عن نادي أبها الأدبي ودار الانتشار اللبنانية، في منصات التوقيع الخاصة بمعرض الرياض الدولي للكتاب؛ حيث حضر حفل التوقيع جمع من رجال العلم والثقافة والأدب والفنون والجمهور المحب للكتاب.
ويقع الديوان في (125) صفحة، وهو من الدواوين التي تركز على موضوع واحد يتمثل في تلك القصائد الوطنية والقصائد المكتوبة عن مناطق ومدن المملكة في المراحل الحياتية والعمرية للشاعر منذ بداياته الشعرية؛ وأكثر قصائد الديوان لم يسبق نشرها، ويضم الديوان عدة أعمال تم تلحينها وغناؤها للفنان محمد عبده والفنان عبدالله رشاد.
يُذكر أن الديوان يوثق المواقع الأثرية والتاريخية والجبال والأودية والمناطق السياحية في مختلف المدن السعودية التي زارها أو عاش فيها الشاعر، وقد صدر للشاعر مجموعة من الكتب؛ منها: "الجمر ومفارش الروح، ثلاثية اللذة والموت، فاكهة المرأة وخبز الرجل، أكثر من ذاكرة، ونصوص العزلة".