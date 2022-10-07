شاهد من "الرياض للكتاب".. حضور كبير لحفل توقيع "قِبلة الدنيا" لـ"عابس"

ويقع الديوان في (125) صفحة، وهو من الدواوين التي تركز على موضوع واحد يتمثل في تلك القصائد الوطنية والقصائد المكتوبة عن مناطق ومدن المملكة في المراحل الحياتية والعمرية للشاعر منذ بداياته الشعرية؛ وأكثر قصائد الديوان لم يسبق نشرها، ويضم الديوان عدة أعمال تم تلحينها وغناؤها للفنان محمد عبده والفنان عبدالله رشاد.