"البيئة": جازان تتصدر كميات هطول الأمطار بـ51.6 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية

وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (34,2) ملم في وادي الحياة بسراة عبيدة، و(15.8) ملم في السودة بأبها، فيما سجّلت منطقة تبوك (2,9) في الشبحة بأملج، إضافة إلى تسجيل منطقة الباحة (16.2) مم في المخواة، و(2.0) مم بمحطة طريق الملك فهد بالمخواة، وتسجيل منطقة نجران (1.9) مم بمطار شرورة، و(1.6) مم في بئر عسكر بالمنطقة.