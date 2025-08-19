"البيئة": جازان تتصدر كميات هطول الأمطار بـ51.6 ملم خلال الـ 24 ساعة الماضية

سجّلت منطقة جازان أعلى معدل لكميات الأمطار بـ(51.6) ملم، في أبو عريش، وذلك ضمن (8) مناطق بالمملكة، شهدت هطول كميات متفرقة من الأمطار، فيما سجلت محطة القرعه بالعارضة (29,2) ملم، والكدمي بصبيا (27,2) ملم، ومحطة رصد ضمد (24,0) ملم، وصبيا بـ(17.0) ملم.
ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت (55) محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق (الرياض، مكة المكرمة، المدينة المنورة، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة).
وأبان التقرير، أن منطقة مكة المكرمة سجلت (24.0) مم في الويد بالعرضيات و(21.6) مم في القوز بالقنفذة، فيما سجلت منطقة الرياض (1.5) مم في محطة الأحمر بالأفلاج، و(0.5) مم في البديع الشمالي بالأفلاج، بينما تم تسجيل (8.8) مم في محطة رصد الجرنافة بوادي الفرع بمنطقة المدينة المنورة.
وأشار التقرير إلى تسجيل منطقة عسير (34,2) ملم في وادي الحياة بسراة عبيدة، و(15.8) ملم في السودة بأبها، فيما سجّلت منطقة تبوك (2,9) في الشبحة بأملج، إضافة إلى تسجيل منطقة الباحة (16.2) مم في المخواة، و(2.0) مم بمحطة طريق الملك فهد بالمخواة، وتسجيل منطقة نجران (1.9) مم بمطار شرورة، و(1.6) مم في بئر عسكر بالمنطقة.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول كميات الأمطار الهاطلة في جميع مناطق المملكة، خلال الفترة المذكورة يرجى زيارة الرابط التالي: https://bit.ly/41aNqU5.