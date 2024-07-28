اكتشف تصاميم "استاد الملك سلمان" الجديد.. مرافق رياضية متطورة لاستقبال الفعاليات العالمية

وقد تمّ اعتماد تصميم استاد الملك سلمان ومرافقه الرياضية، والمقرّر الانتهاء من تنفيذه خلال الربع الرابع من العام 2029م، من بين عدّة تصاميم قُدّمت من قبل 6 شركات عالمية متخصصة شاركت في طرح أفضل الأفكار والتصاميم بما يحقّق متطلّبات الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" ومعايير الاستدامة والتميز المعماري؛ حيث تم اختيار المخطط العام والتصميم المستوحى من "الأرض الجبلية" بشكل مندمج مع حديقة الملك عبدالعزيز؛ من خلال ربطها بالوادي الذي يخترق الحديقة المحيطة بالاستاد والمساحات الخضراء.