النيابة العامة: نظام حماية الطفل يكفل صون حقوقه وضمان حقه في التعليم

وأوضحت النيابة أن حرمان الطفل من التعليم أو التسبب في انقطاعه عنه يُعد أحد صور الإيذاء والإهمال التي تستوجب المساءلة الجزائية، مشددة على أن التعليم يمثل أساس مستقبل كل طفل، وأن المسؤولية مشتركة بين الأسرة والمجتمع والمؤسسات التعليمية لضمان استمراريته.