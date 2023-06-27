شاهد بالصور: زهور الحج تتفتح في عرفات.. الأطفال بلباس الإحرام يخطفون المشهد

مشاهد كثيرة ومتنوعة شهدها عرفات اليوم، فما بين مصلٍ يسجد ويركع، وآخر رافعاً أكف الضراعة، وغيره ممن منّ عليهم الرحمن بالوقوف بعرفة، لكن لم يخل المشهد الجميل من أطفال صغار في سن الزهور يخطفون الأنظار بلباس الإحرام الأبيض، يرافقون ذويهم بحثاً عن الراحة والاطمئنان في يوم ركن الحج الأعظم.
وفي الصور التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية "واس"، نشاهد هؤلاء الأطفال وهم يخطفون المشهد من غيرهم، وكعادتهم يرسمون البهجة ويدخلون السرور أينما حلوا، ويشيعون في محيطهم أجواء الفرحة والطاقة والحيوية، في الوقت الذي يتعبد فيه ذووهم ومرافقوهم لله عز وجل، راجين عفو ربهم وغفرانه.