بعد مغرب اليوم.. تنطوي رحلة الحج لهذا العام 1443هـ

مع غروب شمس اليوم ثالث أيام التشريق تنطوي رحلة الحج‏ بعد نجاح حققته المملكة العربية السعودية في قيادتها وإشرافها المباشر على أعمال الحج، بعد أن شرّفها الله بخدمة ضيوفه على جميع الأصعدة، الذين قدِموا من شتى بقاع العالم واجتمعوا في مساحة لا تتجاوز الـ33كم بالمشاعر المقدسة، ووقفوا بعرفات ذات المساحة التي تبلغ 13 كم2 قبل أن يستقروا في مشعر منى ذي المساحة التي لا تتجاوز الـ8,16 كم2 ملبّين نداء الله.