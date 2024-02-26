كرّمت الرموز.. "مانجا للإنتاج" تعلن عن الفائزين بمسابقة "دبلجها بالعربي"

وتهتم مانجا للإنتاج بتنمية المواهب، وتعد سبّاقة إلى المبادرات التي تخدم مجتمع عالم الأنمي العربي، كما تركز على دعم المواهب السعودية، حيث أدرجت منهج "تعليم المانجا" المتاح لأكثر من 3 ملايين طالب وطالبة بصفته نشاطًا لاصفي في منصة مدرستي بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة؛ وذلك لإطلاق طاقات الشباب السعودي وتمكينهم من قيادة الصناعة، ودربت ما يفوق 4000 موهبة في مجال المحتوى الإبداعي.