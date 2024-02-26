كرّمت الرموز.. "مانجا للإنتاج" تعلن عن الفائزين بمسابقة "دبلجها بالعربي"

أقامت شركة مانجا للإنتاج التابعة لمؤسسة محمد بن سلمان "مسك"، أمس، حفل إعلان النتائج النهائية لمسابقة "دبلجها بالعربي"، بحضور أعضاء لجنة التحكيم من رموز الدبلجة العربية والسعودية، ونخبة من الإعلاميين والمؤثرين في مجال صناعة الأنمي والترفيه.
وكانت المسابقة قد استمرت لمدة أسبوعين وحققت أرقامًا قياسية، حيث وصل إجمالي المشاهدات إلى 15 مليون مشاهدة، وما يفوق الـ 1800 مشاركة من أنحاء العالم العربي؛ مستهدفةً جميع المهتمين بالتمثيل الصوتي للحصول على فرصة ذهبية للمشاركة في أحد مشاريع مانجا للإنتاج المستقبلية في مجال الأنمي.
واستقطبت مانجا للإنتاج، أعضاء لجنة تحكيم يُعدّون من رموز الدبلجة العربية، ليتم من خلالهم تقييم وإصدار النتائج النهائية لمسابقة "دبلجها بالعربي"، مثل الفنان جهاد الأطرش الذي لعب دور شخصية "دايسكي" في مسلسل الأنمي الشهير "جريندايزر"، والفنان إبراهيم الحساوي الذي لعب دور "أبو حبيب" في مسلسل "أساطير في قادم الزمان"، وكل من الفنانات سناء بكر التي لعبت دور "ياقوت" في مسلسل "الأميرة ياقوت" وشخصية "سنان"، والأستاذة سعاد جواد التي لعبت دور" فلونا" وشخصية "ليدي أوسكار".
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مانجا للإنتاج الدكتور عصام بخاري، في كلمة خلال الحفل: "نعتز في مانجا للإنتاج بالإعلان عن نتائج مسابقة دبلجها بالعربي وسط حضور عمالقة الدبلجة العربية"، مشيراً إلى أن مانجا للإنتاج ومنذ نشأتها أخذت على عاتقها تدريب وتطوير الشباب العربي الموهوبين وتَسعد بتبني هذه المواهب العربية في مجال الدبلجة وإشراك المميزين منهم في أعمالهم الفنية القادمة.
وأضاف: "إن فخرنا اليوم هو أن نكون جزءًا من رحلة تطوير هذه المواهب وتمكينهم من تحقيق أحلامهم وإحداث تأثير إيجابي في صناعة الإبداع السعودية وتصدير المحتوى العربي ليتم دبلجته إلى اللغات العالمية".
يشار إلى أن شركة مانجا للإنتاج أتاحت المشاركة لجميع المهتمين بالتمثيل الصوتي في أرجاء الوطن العربي، بمن فيهم المبتدئون والهواة والمحترفون، واستخدم المشاركون النماذج المتاحة على حسابات مانجا للإنتاج في منصات التواصل الاجتماعي لإبراز مواهبهم والمشاركة في المسابقة باستخدام الهاشتاغ #دبلجها_بالعربي.
وتهتم مانجا للإنتاج بتنمية المواهب، وتعد سبّاقة إلى المبادرات التي تخدم مجتمع عالم الأنمي العربي، كما تركز على دعم المواهب السعودية، حيث أدرجت منهج "تعليم المانجا" المتاح لأكثر من 3 ملايين طالب وطالبة بصفته نشاطًا لاصفي في منصة مدرستي بالتعاون مع وزارة التعليم ووزارة الثقافة؛ وذلك لإطلاق طاقات الشباب السعودي وتمكينهم من قيادة الصناعة، ودربت ما يفوق 4000 موهبة في مجال المحتوى الإبداعي.