الطائف.. مجمع الملك فيصل الطبي يجري عملية تجميل لشاب تعرض لحادث سير

وأشار إلى أنه أُجريت للمريض عملية جراحية ميكروسكوبية لنقل سديلة عضلية حرة من ظهر المريض إلى ساقه مع توصيل للأوعية الدموية لتغطية الجزء المتهالك من الأنسجة والجزء المكشوف من عظم الساق في عملية استغرقت قرابة العشرين ساعة.