الطائف.. مجمع الملك فيصل الطبي يجري عملية تجميل لشاب تعرض لحادث سير

نجح فريق طبي بمجمع الملك فيصل بالطائف في تجميل شاب أصيب في حادث مروري مروع، تسبب له بكسر مركّب من الدرجة الثالثة في عظمتي الساق الأيسر، وانكشاف لمعظم عظمتي الساق.
وقالت "صحة الطائف" في تصريحٍ خاص لـ"سبق": "بعد الفحوصات اللازمة تم إجراء عملية تثبيت داخلي وتغطية للعظام بواسطة أطباء الجراحة بقسم العظام، بعدها تم اتخاذ قرار من قبل فريق جراحة التجميل بقيادة رئيس القسم الدكتور شاكر الفاران".
وأشار إلى أنه أُجريت للمريض عملية جراحية ميكروسكوبية لنقل سديلة عضلية حرة من ظهر المريض إلى ساقه مع توصيل للأوعية الدموية لتغطية الجزء المتهالك من الأنسجة والجزء المكشوف من عظم الساق في عملية استغرقت قرابة العشرين ساعة.
وأضاف أنه تم بحمد الله خروج الشاب بعد العملية، ويخضع حالياً للمتابعة بالعيادات الخارجية وهو بصحة جيدة.