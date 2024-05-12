العارضة.. إنقاذ ثلاثيني أصيب بنزيف حاد بالبطن

تمكن فريق الجراحة العامة بمستشفى العارضة العام بتجمع جازان الصحي، من إنقاذ حياة شخص يبلغ ثلاثين عامًا؛ أصيب بنزيف حاد في البطن نتيجة جرح نافذ.
وذكرت إدارة المستشفى، أن المريض أحضر لقسم الطوارئ وكان يعاني من صدمة عصبية شديدة ناتجة عن نزيف داخلي بالبطن.
وأوضحت أن الإصابة النافذة بطول 4 سم، وأدت لخروج أحشاء المصاب، ومحتويات الأمعاء داخل الغشاء البريتوني، لإصابته بجرح في الأمعاء الدقيقة وجرح آخر غائر بالوجه طوله 12 سم.
وقالت إنه على الفور أسعف الفريق الطبي المريض، ونقل عدد من وحدات الدم له، وتم نقله لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشافية للبطن، تم من خلالها إيقاف النزيف وإصلاح وإعادة الأعضاء لوضعها الطبيعي.
كما تضمنت العملية تنظيف البطن ورتق جروح الأمعاء والبطن والوجه، وتكللت ولله الحمد، بالنجاح، وغادر المصاب المستشفى بعد تماثله للشفاء.
يذكر أن الفريق الطبي تكون من: أخصائي الجراحة العامة الدكتور جورج كامل، وأخصائي الجراحة العامة الدكتور صلاح زكي، وأخصائي التخدير الدكتور عماد شبلي، وفنيي العمليات جابر العبدلي ومحسن خبراني، وفني التخدير أحمد طوهري، وفنيي التمريض جمعة خبراني وريزا مانولي.