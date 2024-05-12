العارضة.. إنقاذ ثلاثيني أصيب بنزيف حاد بالبطن

وقالت إنه على الفور أسعف الفريق الطبي المريض، ونقل عدد من وحدات الدم له، وتم نقله لغرفة العمليات وإجراء عملية استكشافية للبطن، تم من خلالها إيقاف النزيف وإصلاح وإعادة الأعضاء لوضعها الطبيعي.