"مطار الملك عبدالعزيز الدولي" يعلن اكتمال مرحلة قدوم ضيوف الرحمن وسط انسيابية تامة

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، أيمن بن عبدالعزيز أبو عباة، أنه تم الانتهاء بنجاح من مرحلة استقبال ضيوف الرحمن من خلال تسخير كل الإمكانات لهم منذ لحظة وصولهم وحتى تفويجهم إلى المشاعر المقدسة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة بعمل الحج، حيث يشارك في الخطة التشغيلية التي تم اعتمادها من قِبل مطارات جدة أكثر من 27 جهة حكومية يعملون لتحقيق هدف واحد وهو توفير الرعاية والأمن للحجاج وتقديم الخدمات لهم، وذلك بفضل من الله ثم بفضل ما سخرته القيادة الرشيدة بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- ومتابعة واهتمام الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، والأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية الذين يشرفون بشكل مباشر على أعمال الحج ويقدمون الدعم اللازم والتوجيهات لتكون رحلة الحاج مريحة وميسرة.