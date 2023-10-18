العالمي يزيد الراجحي ينتزع لقب رالي المغرب بجدارة ويسجل اسمه ضمن قائمة الأساطير في الراليات الصحراوية الطويلة

ويُعد هذا الإنتصار في رالي المغرب الانتصار الثاني للراجحي عقب فوزه برالي أبوظبي في بطولة الـW2RC مطلع العام الجاري بعد تغلبه على الظروف الصعبة التي مر بها في رالي داكار. وتألفت روزنامة هذا العام على خمس محطات امتدت عبر أربع قارات حول العالم، وإنطلقت الجولة الأولى من أرض المملكة العربية السعودية وهو رالي داكار، مروراً برالي أبوظبي الصحراوي، تلتها جولة المكسيك "رالي سونورا" ثم جولة الأرجنتين "راي ديسافيو روتا 40" الى أن وصلنا للمرحلة الختامية في القارة الأفريقية في المغرب.