أمير الجوف يعتمد ترقية 110 موظفين من منسوبي الإمارة عبر منصة مسار

اعتمد الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم، ترقية 110 موظفين من منسوبي ومنسوبات الإمارة والمحافظات والمراكز التابعة من المرتبة العاشرة فما دون، عبر منصة "مسار"؛ وذلك بحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، والمشرف العام على إدارة الموارد البشرية بإمارة المنطقة أحمد الجوير.