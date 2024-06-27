"رئاسة الشؤون الدينية" تعلن جاهزيتها لإثراء تجربة ضيوف الرحمن والقاصدين والزائرين

يُذكر أن التوجيه الكريم بتقصير وتخفيف مدة خطبة وصلاة الجمعة في الحرمين الشريفين؛ استند إلى أن الشريعة الإسلامية ومقاصدها الكبرى قائمة على حفظ الضروريات الخمس، والتي منها النفس، قال سبحانه: «وَلا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا»، ومراعاة أحوال المصلين القاصدين للحرمين لأداء صلاة الجمعة، وبخاصة المصلون في المطاف والسطح والساحات الخارجية، وتزامن خطبة وصلاة الجمعة مع ذروة اشتداد الحرارة.