عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرّمة والباحة وعسير.. و"المدني" يتفاعل

تفاعل الدفاع المدني مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد التي شملت 3 مناطق، هي: مكة المكرّمة والباحة وعسير، من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً، مطالباً بالابتعاد عن تجمعات المياه والسدود.