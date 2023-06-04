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عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرّمة والباحة وعسير.. و"المدني" يتفاعل

طالب بالابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول للحفاظ على السلامة
عواصف رعدية وأمطار غزيرة بمكة المكرّمة والباحة وعسير.. و"المدني" يتفاعل
سبق
سبق

تفاعل الدفاع المدني مع تحذيرات المركز الوطني للأرصاد التي شملت 3 مناطق، هي: مكة المكرّمة والباحة وعسير، من حالة عواصف رعدية مصحوبة بأمطار غزيرة تستمر حتى الحادية عشرة مساءً، مطالباً بالابتعاد عن تجمعات المياه والسدود.

وتشمل الحالة في مكة المكرّمة: الطائف وأضم وميسان والعرضيات، فيما تشمل في الباحة كلاً من: العقيق ومدينة الباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن.

وتشمل الحالة في عسير: أبها وأحد رفيدة والحرجة وخميس مشيط والنماص وبلقرن وتنومة والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل.

ونوّه الدفاع المدني بمواطني المناطق المذكورة، بضرورة الابتعاد عن تجمعات المياه وبطون الأودية والسيول حفاظاً على سلامتهم.

الأرصاد
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