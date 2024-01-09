211 مجلة محكمة و"ردمد" ومنصة.. "مكتبة الملك فهد" تعزز التواجد العلمي للمملكة عالميًّا

وتهدف المكتبة من هذه الإضافة إلى تعزيز قدرات قياس جودة البحوث العلمية السعودية، والتأكيد على أهميتها في المجتمع الدولي، كما سيساعد هذا الإجراء في تحسين تصنيف الجامعات السعودية على الصعيد العالمي في مجال البحث العلمي؛ مما يعزز مكانتها وتقديرها في مجالات العلوم المختلفة، والإسهام في تحديد جودة البحوث من خلال ما يعرف بمعامل التأثير، وهو عامل يستخدم لقياس تأثير البحوث العلمية وأهميتها.