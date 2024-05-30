قسطرة قلبية عاجلة تنقذ حياة حاج بنجلاديشي من جلطة قلبية حادة بوقت قياسي بـ"طبية مكة"

نجح فريق طبي بمركز صحة القلب في مدينة الملك عبدالله الطبية عضو تجمع مكة المكرمة الصحي من إنقاذ حياة حاج من الجنسية البنجلاديشية في العقد السادس من العمر بعد تعرضه لجلطة حادة في عضلة القلب.
وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور، ضمن مسار الرعاية العاجلة من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، بناءً على حالة الطوارئ، حيث تم الاتصال بالخط الساخن (Hot Line) لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية.
وأضاف أنه تم نقل المريض على وجه السرعة بواسطة الإسعاف، وتفعيل الإجراء العلاجي في حينه وخلال زمن قياسي لم يتجاوز 45 دقيقة، تم إجراء قسطرة لشرايين القلب وفتح الشريان الرئيسي ووضع دعامة علاجية.
وبيّن التجمع الصحي أن المريض يخضع حاليًا للمراقبة الدقيقة في قسم العناية المركزة للقلب، ويتمتع بصحة جيدة بفضل الله.
يُذكر أن مركز صحة القلب بالمدينة الطبية يقوم بالعديد من العمليات النوعية والتخصصية، ويعـد هذا النجاح الطبي إضافة نوعية للخدمات الصحية المقدمة للحجاج، ويعكس الجاهزية العالية للمرافق الطبية في التعامل مع حالات الطوارئ بفعالية وسرعة وتكاملية بين مكونات التجمع الصحي.