قسطرة قلبية عاجلة تنقذ حياة حاج بنجلاديشي من جلطة قلبية حادة بوقت قياسي بـ"طبية مكة"

وأوضح تجمّع مكة المكرمة الصحي أن المريض اشتكى من ألم شديد في الصدر، ناتج عن جلطة قلبية حادة، وتم نقله على الفور، ضمن مسار الرعاية العاجلة من مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مدينة الملك عبدالله الطبية، بناءً على حالة الطوارئ، حيث تم الاتصال بالخط الساخن (Hot Line) لقسم القسطرة القلبية بمدينة الملك عبدالله الطبية.