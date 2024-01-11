دلالات ومؤشرات اشتباه.. "مكافحة التستر التجاري": تنفيذ 85 ألف زيارة تفتيشية

أوضح البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري عددًا من نشاطاته وإنجازاته وأعماله خلال عام 2023م.
وأشار البرنامج إلى تنفيذ 85 ألف زيارة تفتيشية للمنشآت، استنادًا إلى دلالات ومؤشرات الاشتباه بالتستر.
وأوضح أنه تم تخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر، كما تم تخصيص خطبة الجمعة في جوامع المملكة بتاريخ 24 فبراير 2023 للتوعية بأضرار ومخاطر جريمة التستر.
وكشف البرنامج أن أكثر من 450 ألف سجل تجاري صححت أوضاعها من خلال ربطها بحسابات بنكية تجارية.
وأضاف أن أكثر من 650 ألف رخصة بلدية تم إلغاؤها بسبب عدم تجديدها، فيما تم إصدار 6098 ترخيصًا لنشاط نقل البضائع مرتبط بسجلات تجارية.