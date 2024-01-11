دلالات ومؤشرات اشتباه.. "مكافحة التستر التجاري": تنفيذ 85 ألف زيارة تفتيشية

وأوضح أنه تم تخصيص دائرة لمكافحة التستر التجاري ضمن المحاكم الجزائية للنظر في قضايا التستر، كما تم تخصيص خطبة الجمعة في جوامع المملكة بتاريخ 24 فبراير 2023 للتوعية بأضرار ومخاطر جريمة التستر.