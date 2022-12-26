وزير الاستثمار يرعى توقيع عقد خدمات استشارية مع الصحة الموريتانية

وسيشكّل هذا المستشفى مرجعًا صحيًا لبقية المستشفيات بالمنطقة، كما سيسهم في تدريب وتأهيل الكوادر البشرية الطبية بصفته مستشفى جامعيًا يعمل وفق أحدث المعايير، ومن المتوقع أن يؤدي دورًا مهمًا في الرفع من مستوى الخدمات الصحية بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، حيث سيضم العديد من التخصصات والأقسام مثل الطوارئ والتنويم والجراحة والنساء والولادة وغسيل الكلى ورعاية الأطفال والعناية المركزة وعيادات الحالات الحرجة، بالإضافة إلى مختبر طبي متكامل، فضلًا عن تأهيل مواقف للسيارات ومبنى للإدارة العامة وسكن للأطباء بطاقة استيعابية تصل إلى 50 وحدة سكنية.