"تركي آل الشيخ": 18 مليون زائر من حول العالم استمتعوا بفعاليات موسم الرياض

يُذكر أن موسم الرياض أصبح اليوم واجهة الترفيه والفعاليات الرياضية العالمية المهمة في كل عام، وبات مقصدًا للعديد من الزوار والسياح من جميع دول العالم لحضور فعالياته المتنوعة؛ إذ يستمتع زوار "موسم الرياض 2023م" في نسخته الرابعة، تحت شعار Big time، بالعديد من الفعاليات التي رُوعي فيها الاستفادة من أفضل التجارب العالمية في قطاع صناعة الترفيه.