"السديس": "صالح الفوزان" عالم راسخ ومُجدد للمنهج الوسطي.. وتعيينه مفتيًا عامًا تعزيزٌ لدور الفتوى بالمملكة

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.