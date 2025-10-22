"السديس": "صالح الفوزان" عالم راسخ ومُجدد للمنهج الوسطي.. وتعيينه مفتيًا عامًا تعزيزٌ لدور الفتوى بالمملكة

رفع رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، أسمى التهاني والتبريكات لسماحة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه مفتيًا عامًا للمملكة العربية السعودية، ورئيسًا عامًا للرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، بمرتبة وزير.
وأكد أن هذا التعيين المبارك يُجسد ما توليه القيادة الرشيدة -حفظها الله- من عناية ورعاية لأهل العلم، ودعم لدور المؤسسات الدينية في ترسيخ منهج الوسطية والاعتدال وتعزيز مرجعية الفتوى في المجتمع.
وأشاد الدكتور السديس بما يتميز به سماحة الشيخ الفوزان من علم راسخ، ومنهج وسطي معتدل، وجهود علمية ودعوية كان لها أثر واضح في إثراء الساحة الفقهية والشرعية داخل المملكة وخارجها.
كما عبّر باسمه واسم أئمة وخطباء ومؤذني ومدرسي ومنسوبي رئاسة الشؤون الدينية عن خالص الدعاء بأن يوفّق الله سماحة الشيخ الفوزان في أداء مهامه الجديدة، وأن يعينه على خدمة الدين والوطن والقيادة الرشيدة، داعيًا بأن يديم على المملكة أمنها واستقرارها وريادتها في خدمة الإسلام والمسلمين.