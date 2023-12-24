المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023

ويبرز تقييم المؤشر متانة بنية السعودية في الاتصالات والتقنية، وتوافُر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في السعودية، ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية.. كما يظهر المؤشر الاهتمام الكبير الذي أولته السعودية للبنية التحتية للاتصالات والتقنية، وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي، وتوليد الفرص؛ فسوق الاتصالات بالسعودية هو الأكبر والأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة؛ إذ ترتفع نسبة انتشار الإنترنت بنسبة 99%.