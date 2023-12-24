المملكة تحقق المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية 2023

أعلن الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) تحقيق المملكة المركز الثاني على دول مجموعة العشرين في مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) 2023، مسجلة بذلك تقدمها 10 مراكز على دول مجموعة العشرين في المؤشر الذي يرصد اقتصادات 169 دولة لقياس تقدمها في خدمات الاتصالات والتقنية، من خلال عدد من المؤشرات الفرعية المقسمة على محوري الاتصال الشامل والفعال؛ وذلك بهدف قياس تحقيق معايير قوة البنية التحتية، وتوفير اتصال آمن وفعال للجميع.
ويبرز تقييم المؤشر متانة بنية السعودية في الاتصالات والتقنية، وتوافُر خدماتها وأثرها المباشر في نمو الاقتصاد الرقمي الوطني وتطوره، وكذلك انعكاساتها على جذب الاستثمار في السعودية، ودعم زيادة حجم سوق الاتصالات والتقنية في السعودية.. كما يظهر المؤشر الاهتمام الكبير الذي أولته السعودية للبنية التحتية للاتصالات والتقنية، وخدماتها لتحقيق آثار إيجابية على النمو الاقتصادي، وتوليد الفرص؛ فسوق الاتصالات بالسعودية هو الأكبر والأسرع نموًّا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ويتمتع بوجود بنية تحتية رقمية متقدمة ومتجددة؛ إذ ترتفع نسبة انتشار الإنترنت بنسبة 99%.
كما تضمنت «رؤية السعودية 2030» برامج مباشرة لتحقيق السعودية الريادة الدولية في التقدم الرقمي مستثمرة أكثر من 93 مليار ريال إجمالي الاستثمارات الرأسمالية في البنية التحتية الرقمية خلال السنوات الست الماضية؛ ما مكّنها من تحقيق الريادة والتقدم في المؤشرات العالمية، ومواصلة تحقيق الإنجازات على الصعيد الدولي.
ويعود إصدار مؤشر تنمية الاتصالات والتقنية (IDI) إلى توجُّه الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) لقياس مستوى تطور قطاعَي الاتصالات والتقنية منذ عام 2009، ليقدم بيانات ومنهجية شاملة وشفافة، شارك في بنائها الدول الأعضاء، وفِرق الخبراء في المجال.