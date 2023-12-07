فهد العجلان: ميزانية 2024 بُنِيَت على أسس اقتصادية دقيقة وتدفع القطاع الخاص لمزيد من النمو

وأكد العجلان أن معدلات نمو الاقتصاد السعودي خلال السنوات القليلة الماضية؛ وصولًا إلى العام 2024، تبرهن بكل حيوية على جدوى الإصلاحات المالية والاقتصادية والتشريعية التي عملت عليها المملكة في ضوء رؤية 2030، وقال: "على الرغم من حالة عدم اليقين التي تحيط بالاقتصاد العالمي، أصدرت بيوت الخبرة العالمية تقديرات إيجابية على صعيد نمو الاقتصاد السعودي في 2024، وهذا النمو يدفعه قدمًا نحو إنفاق حكومي سخي؛ وهو الأمر الذي تبرهنه الأرقام المعلنة في ميزانية العام المالي الجديد 2024".