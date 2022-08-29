بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج "نَفَس" لتدريب الأسر المنتجة على الطهي

أعلن بنك التنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إطلاق برنامج "نَفَس" لتدريب هواة الطهي من الأسر المنتجة.
يهدف البرنامج إلى تنمية قدرات ومهارات تلك الأسر في فنون الطهي العالمية والمحلية؛ لتمكينهم من إدارة خطوط الإنتاج الغذائية، وتهيئتهم للاحتراف في سوق العمل.
ويتخرّج رواد البرنامج التدريبي للبنك في مساراته الخمسة، بمهارات عالية المستوى في مختلف فنون الطهي السعودي والعالمي، بالإضافة إلى إتقان فن الخبز والمعجنات والحلويات والطريقة المثلى لإعداد قائمة الطعام.
وقال مسؤولو البرنامج في بنك التنمية الاجتماعية: إن الهدف من برنامج "نفَس" الوصول بالطهاة السعوديين من الأسر المنتجة إلى نشر ثقافة المطبخ السعودي كأحد الفنون العالمية، وتمكين المتدربين من دخول سوق العمل بالمهارات المطلوبة التي تمكّنهم من النجاح فيه.
وأوضحوا أن المهارات الأساسية للمتدربين ستشمل تاريخ المطبخ السعودي وتأثير الثقافات الإقليمية الأخرى، بالإضافة إلى طرق تحضير القهوة، والوجبات النباتية والصحية، مع الوعي بمفهوم الاستدامة في الغذاء لتقليل الهدر في الوجبات.
وتشمل مسارات التدريب: التعرف على طرق استغلال وحفظ الفاكهة والخضراوات الموسمية المحلية والعالمية، وطرق وأساليب التخليل والتجفيف الأساسية، والالتزام بمبادئ نظافة وسلامة الغذاء وفق المعيار العالمي (HACCP)، مع التدريب على طرق تصنيف وإدارة المخزون الغذائي، والتمرس على استخدام أدوات المطبخ، وصولاً إلى معرفة تسعير وتسويق المنتجات وأفضل السبل لعرضها.
يشرف على برنامج "نفس" نخبة من الطهاة، وينقسم التدريب فيه لخمسة مسارات ويستمر على مدى أسبوع كامل بواقع ثلاثين ساعة تدريبية لكل مسار.
ومن ضمن أهداف التدريب في "نفَس" تطوير مهارات مشغلي مقاهي يمام التابعة للبنك، والتي وصل عدد فروعها إلى 100 فرع في أهم المواقع داخل الجهات الحكومية، ويعمل فيها أكثر من 156 أسرة.
ويوفر البرنامج فرصة للعاملين في "يمام" لاختيار المنتجات ذات القيمة الغذائية العالية والجدوى الاقتصادية المناسبة؛ للمنافسة في السوق المحلي والعالمي.
ويُعد ذلك أحد أهداف برنامج "نفَس" الذي يقدم ضمن برامج بنك التنمية الاجتماعية الداعمة للأسر المنتجة ورواد الأعمال لتأهيلهم للمنافسة في سوق العمل.