بنك التنمية الاجتماعية يطلق برنامج "نَفَس" لتدريب الأسر المنتجة على الطهي

وقال مسؤولو البرنامج في بنك التنمية الاجتماعية: إن الهدف من برنامج "نفَس" الوصول بالطهاة السعوديين من الأسر المنتجة إلى نشر ثقافة المطبخ السعودي كأحد الفنون العالمية، وتمكين المتدربين من دخول سوق العمل بالمهارات المطلوبة التي تمكّنهم من النجاح فيه.