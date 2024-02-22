مدير "تعليم ظهران الجنوب" يُهنئ القيادة الرشيدة بـ"يوم التأسيس"

رفع مدير التعليم في محافظة ظهران الجنوب طارق بن علي آل فرحان، اليوم الخميس، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة ذكرى "يوم التأسيس".
وقال "آل فرحان": إن يوم التأسيس هو ذكرى تاريخية عظيمة تجسد العمق التاريخي والحضاري والاجتماعي والإنساني للمملكة، منذ تأسيس الدولة السعودية على يد الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- إذ نحتفي بشموخ، لنعبر عن فخرنا بماضينا المجيد وحاضرنا المشرق؛ حيث ترتقي بلادنا في هذا اليوم إلى مستويات جديدة من التطور والتقدم في جميع المجالات".
وأضاف "آل فرحان"، أن ذكرى "يوم التأسيس" رمز الفخر والاعتزاز بالجذور الراسخة للدولة السعودية، التي أسسها الإمام محمد بن سعود - رحمه الله- لتنطلق من قلب الدرعية قصة الأمن والاستقرار والرخاء، وترتفع راية العز شامخة على مدى ثلاثة قرون واليوم -بحمد الله- مستمرون في مسيرة النهضة والنمو والازدهار في المجالات كافة بدعم القيادة الحكيمة.
واختتم تصريحه بدعاء المولى عز وجل، أن يحفظ البلاد وقادتها، ويديم عليها الأمن والنماء والرخاء والاستقرار في ظل القيادة الرشيدة.