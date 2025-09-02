أمانة الرياض تطلق "جائزة عزوة" لتحفيز التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية

وأكدت الأمانة أن معايير التقييم ترتكز على الابتكار، والاستدامة، والتأثير، إضافة إلى توثيق المبادرات وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن الجائزة تسعى لتقدير العمل الجماعي وتشجيع روح الفريق بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الحضرية.