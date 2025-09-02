أمانة الرياض تطلق "جائزة عزوة" لتحفيز التطوع وتعزيز المشاركة المجتمعية

في خطوة لافتة، أطلقت أمانة منطقة الرياض "جائزة عزوة" لتكريم المبادرات المجتمعية المتميزة في المجال البلدي، بهدف تحفيز العمل التطوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية بما يواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وأوضحت الأمانة أن الجائزة تتضمن منصة رقمية عبر الرابط ، تتيح التسجيل واستعراض المبادرات ومتابعة مراحلها حتى إعلان النتائج، حيث تجمع بين الأفراد والفرق والمنظمات في بيئة مشتركة تقوم على الإبداع وخدمة المجتمع.
وتوزعت الجائزة على أربعة مسارات رئيسية:
التطوع البلدي: يقيس أثر المبادرات التطوعية من خلال عدد الساعات والفرص المنفذة وجودة الأداء، ويشمل الأفراد والفرق.
المبادرات المجتمعية الريادية: للأفكار المبتكرة التي تُحدث أثرًا ملموسًا عبر شراكات فاعلة.
المسؤولية المجتمعية: يُعنى بدور المنظمات في تفعيل المبادرات وتعزيز الاستدامة.
المسار التقديري: يكرّم الجهات ورواد العمل المجتمعي الذين قدموا مبادرات نوعية أسهمت في تحسين جودة الحياة.
وأكدت الأمانة أن معايير التقييم ترتكز على الابتكار، والاستدامة، والتأثير، إضافة إلى توثيق المبادرات وتعزيز الشراكة مع مختلف القطاعات، مشيرةً إلى أن الجائزة تسعى لتقدير العمل الجماعي وتشجيع روح الفريق بما ينعكس إيجابيًا على التنمية الحضرية.
وتأتي "جائزة عزوة" ضمن جهود أمانة منطقة الرياض لتوسيع نطاق المشاركة المجتمعية، وبناء شراكات مؤثرة تسهم في رفع جودة الحياة في العاصمة، انسجامًا مع رسالتها في تعزيز التنمية الحضرية وتقديم خدمات عالية الجودة نحو مجتمع نابض بالحياة.