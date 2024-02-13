"فلاورد" تدعوكم للتعبير عن حبكم "ببساطة" في حملتها ليوم الحب

في حملتها لهذا العام، تحتفل "فلاورد" بيوم الحب من خلال سلسلة من الفعاليات تتضمن وضع شاشات ضخمة تجسد بطاقة هدايا على شكل قلب في مواقع بارزة ومختلفة في البلدان التي تعمل بها، وتقدم هذه الشاشات للزوار فرصة فريدة لمشاركة عواطفهم؛ إذ سيكون بوسعهم كتابة رسالة تعبّر عن مشاعرهم تجاه أحبائهم، وسيتم عرضها بعد ذلك على الشاشة. والهدف من هذه المبادرة هو توفير المجال للأحباب للتعبير عن حبهم بطريقة مميزة. وتقدم أيضًا خلفيات رومانسية للزوار لالتقاط صورة للحظاتهم المميزة والتي سيتم إرسالها لهم عند إدخالهم لمعلوماتهم الشخصية.