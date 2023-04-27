"الثبيتي" لـ "سبق": أكثر من 100 ألف زائر لفعاليّات "طائف الورد 3" أمس الخميس

ومن جانب آخر، أبدى الزوار سعادتهم بسجادة الورود، التي نفذتها أمانة الطائف وما تحتويه من أنواع تجاوزت 700 ألف وردة وزهرة، بمساحة إجمالية تصل إلى 4800 متر مربع، كما تتزين فعاليّات المهرجان الذي تبدأ فعاليّاته من صالات المطار، فالطريق من المطار لقلب المدينة "قصر الكعكي"، ومسيرة الورد، وشارع النور، ومنتدى العطور، وصولاً إلى "منتزه الردف" في تجربة حالمة بأسلوب كلاسيكي، بما يشابه معايشة القصص الخيالية عبر فصول الفعاليّة المتضمنة تسعة أقسام، وهي: جبل الورد، وممو الانطباعية، وترانيم الورد، والمسرح، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، والمطاعم، وسوق الورد، وغيرها. وعلى المسرح الخارجي للمهرجان تُقام الحفلات الغنائية، إضافة إلى الفعاليّات المنتشرة داخل المتنزه.