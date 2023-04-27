"الثبيتي" لـ "سبق": أكثر من 100 ألف زائر لفعاليّات "طائف الورد 3" أمس الخميس

تصوير : زياد القحطاني وماجد عسيري وسيف السفياني
قال مدير الإعلام والاتصال المؤسسي بأمانة الطائف، فايز الثبيتي إن زوار مهرجان "طائف الورد 3" أمس "الخميس" تجاوز الـ100 ألف زائر.
ويُقام مهرجان "طائف الورد 3" في متنزه الردف، وتنظمه وزارة الثقافة، بالتعاون من أمانة محافظة الطائف، ويشهد إقبالاً كبيرًا من الزوار من أنحاء السعودية كافة؛ إذ يواصل فعاليّاته الجاذبة للزوار، الذين تجاوز عددهم أمس "الخميس" أكثر من 100 ألف زائر.
ويحتوي المهرجان على أكثر من 80 كشكًا، يعرض فيها المزارعون المشاركون منتجاتهم من الورود المختلفة، ومنتجات وأكلات الورد كذلك، وتعد مشاركة هذا العدد من المزارعين نقلة نوعية ثقافية كبيرة للمهرجان حيث شمل المهرجان مشاركات من خارج المملكة.
ومن جانب آخر، أبدى الزوار سعادتهم بسجادة الورود، التي نفذتها أمانة الطائف وما تحتويه من أنواع تجاوزت 700 ألف وردة وزهرة، بمساحة إجمالية تصل إلى 4800 متر مربع، كما تتزين فعاليّات المهرجان الذي تبدأ فعاليّاته من صالات المطار، فالطريق من المطار لقلب المدينة "قصر الكعكي"، ومسيرة الورد، وشارع النور، ومنتدى العطور، وصولاً إلى "منتزه الردف" في تجربة حالمة بأسلوب كلاسيكي، بما يشابه معايشة القصص الخيالية عبر فصول الفعاليّة المتضمنة تسعة أقسام، وهي: جبل الورد، وممو الانطباعية، وترانيم الورد، والمسرح، والطعام والورد، ومنطقة الطفل، والمطاعم، وسوق الورد، وغيرها. وعلى المسرح الخارجي للمهرجان تُقام الحفلات الغنائية، إضافة إلى الفعاليّات المنتشرة داخل المتنزه.
وسيكون روّاد الأعمال، والشركات المحلية والعالمية، والمنتجون المحليون والمزارعون، على موعد مع ملتقى مهرجان "طائف الورد" الذي يمثل منصة تجمع المزارعين برواد العلامات التجارية العالمية مما يوجد فرصًا استثمارية، واتفاقيّات تعاون كُبرى مع العلامات التجارية العالمية؛ ليكون ورد الطائف ضمن أعمالهم المعتمدة، سعيًا من وزارة الثقافة من خلال تنظيم مهرجان "طائف الورد" إلى إبراز مقومات الطائف الثقافية، والترويج لمنتجاتها الزراعية، وأبرزها الورد الطائفي، والاحتفاء بتاريخها وتراثها بشكلٍ عام، مما يعزز من قيمتها كوجهة ثقافية جاذبة.