"استأنسوا وروقوا".. "الزعاق": نعيش هذه الفترة الفصول الأربعة على مدار اليوم

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق: إننا سنعيش هذه الأيام الفصول الأربعة على مدار اليوم.
وأضاف الزعاق أنه بدءًا من هذه الأيام وحتى دخول الشتاء الفعلي في ديسمبر؛ سنعيش أجمل وألطف وأفضل أيام السنة على الإطلاق "في موسم الوسم"، وخلال هذا الموسم تبدأ تهب علينا رياح النسيم الباردة في الصباح الباكر ونستقبل السحب قادمة من هضبة البحيرات ومن الشرق الأوسط ومن بحر العرب ومن البحر الأحمر ويبرد الظل وتنكسر حدة شعاع الشمس.
وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" لم يتبقَّ من الصيف إلا "مرخيات القلايد" ولم يتبقَّ من آثاره إلا وقت الظهر فقط، وسنعيش بقية الفصول الثانية على مدار اليوم، الربيع في أول الصباح، والخريف في آخر العصر والبوادر الشتوية في آخر الليل "استأنسوا وروقوا" فأجواؤنا جميلة ومليحة.