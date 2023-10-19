"استأنسوا وروقوا".. "الزعاق": نعيش هذه الفترة الفصول الأربعة على مدار اليوم

وتابع في فيديو على حسابه في "إكس" لم يتبقَّ من الصيف إلا "مرخيات القلايد" ولم يتبقَّ من آثاره إلا وقت الظهر فقط، وسنعيش بقية الفصول الثانية على مدار اليوم، الربيع في أول الصباح، والخريف في آخر العصر والبوادر الشتوية في آخر الليل "استأنسوا وروقوا" فأجواؤنا جميلة ومليحة.