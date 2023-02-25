"الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة" تنفّذ خططها الميدانية مع انطلاق الاختبارات

تبدأ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة، غداً الأحد، بتطبيق خططها الأمنية لانطلاق اختبارات التعليم العام التي تبدأ غداً الأحد، وتستمر لمدة أسبوع.
تفصيلاً، تبدأ الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة ممثلة في شرطة المهمات والواجبات ودوريات الأمن والمرور و الجهات الأمنية كافة ذات العلاقة التي عقدت عدداً من الاجتماعات لدراسة الآلية المعتمدة لتنفيذ خططها الأمنية.
وتتمركز دوريات المرور الراجلة والرسمية والسرية وتنتشر في الطرق الرئيسة والمحورية المؤدية إلى المدارس لتسهيل حركة المركبات ومنع أي عوائق -لا قدر الله- تمنع وصول الطلاب إلى مدارسهم لأداء الاختبارات.
بدورها تقوم دوريات الأمن بمتابعة المدارس التي قد تشهد تجمعات أو ملاحظات سابقة بعد خروج الطلاب من قاعات الاختبار ومراقبة مركباتهم المتوقفة عند المدارس بالتنسيق مع إدارة التعليم.
وتكثّف إدارة مكافحة المخدرات نشاطها ومراقبتها الميدانية لأي محاولات قد تنشط مع انطلاق الاختبارات وما يصاحبها من أفكارٍ خاطئة حول المنشطات دورها في المساعدة في المذاكرة، داعية للإبلاغ عن عمليات تهريب أو ترويج أو حيازة المواد المخدرة الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني:- 995 @ gdnc. gov. على مدار (24) ساعة في مناطق المملكة كافة.