"الجهات الأمنية بالعاصمة المقدّسة" تنفّذ خططها الميدانية مع انطلاق الاختبارات

وتكثّف إدارة مكافحة المخدرات نشاطها ومراقبتها الميدانية لأي محاولات قد تنشط مع انطلاق الاختبارات وما يصاحبها من أفكارٍ خاطئة حول المنشطات دورها في المساعدة في المذاكرة، داعية للإبلاغ عن عمليات تهريب أو ترويج أو حيازة المواد المخدرة الاتصال برقم البلاغات الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات (995) أو عبر البريد الإلكتروني:- ‪995 @ gdnc. gov. ‏ على مدار (24) ساعة في مناطق المملكة كافة.