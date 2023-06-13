شاهد.. بلدية شمال حائل ترفع مخلفات البناء مجهولة المصدر لتحسين المشهد الحضري

بدأت بلدية الشمال بمدينة حائل برئاسة المهندس علي بن رجاء بن عضيب المرعشي، وبالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بأمانة المنطقة، يمثلها المشرف العام على الإدارة الدكتور يوسف بن عبيد النومسي، وبمتابعة مباشرة من أمين المنطقة المهندس سلطان بن حامد الزايدي، بحملاتها الميدانية لرفع "الدمارات" ومخلفات البناء مجهولة المصدر؛ بهدف تحسين المشهد الحضري ومعالجة مظاهر التلوث البصري ورفع مستوى الإصحاح البيئي في نطاق عملها.