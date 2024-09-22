"السالم": في ذكرى اليوم الوطني أحلام تحققت بين عشية وضحاها توجتها حوكمة وحكومة فاعلة

وتابع: رؤية المملكة وقد دخلت عامها التاسع، استطاعت أن تترجم الكثير من أحلامنا إلى واقع نعيشه ونتعايش معه في حياتنا اليومية؛ فقد سجلت المملكة على الساحة الدولية في عدد من المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية مراتب متقدمة تفوق في بعض الأحيان الدول المتقدمة؛ فعلى سبيل المثال لا الحصر؛ حققت المملكة هذا العام المرتبة السادسة على مستوى العالم في مؤشر تنمية الحكومة الإلكترونية، متخطية بذلك الكثير من الدول الصناعية الكبرى كأمريكا وبريطانيا، حسب ما ورد في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة مؤخرًا. وفي العام ذاته احتلت المملكة المرتبة الأولى عالميًّا في الأمن السيبراني؛ وفقًا لما صدر عن (The World Competitiveness Center). كذلك بلغ نمو السياح الدوليين القادمين للمملكة الركز الثاني عالميًّا في عام ٢٠٢٣م، بواقع (27.4) مليون سائح من اصل (109.3) مليون سائح، في وقت كانت أعداد التأشيرات السياحية تكاد لا تذكر قبل اعتماد الرؤية في عام ٢٠١٦م، واقترن ذلك بحوكمة قوية ومتينة في إجراءات الاستقبال والانتقال والإقامة والإعاشة للسياح الأجانب، وإعداد برامج سياحية غنية وثرية تشمل وجهات سياحية وترفيهية وثقافية وتراثية عالمية كالبحرالأحمر ومشروع العلا وبوابة الدرعية وحي طريف وجدة القديمة، في ظل أمن وارف ظلاله يخلو من الجرائم الإرهابية وأصحاب الفكر المتطرف والمنحرف.