"أمير الشرقية" مثمنًا دور منسوبي جوازات المنطقة: واثقون من استعداداتكم لاستقبال ضيوف الرحمن

وألقى مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن المفضي، كلمة أكد خلالها أن بعض منافذ المنطقة سجّلت أرقامًا قياسية بأعداد المسافرين؛ حيث حققت جوازات جسر الملك فهد للعام الماضي 30 مليون مسافر، وأعلى معدل للمسافرين بشكل يومي تجاوز 180 ألف مسافر، وتُعَد هذه الإحصائية أعلى إحصائية يومية منذ افتتاح الجسر حتى تاريخه؛ مشيرًا إلى أنه تم إنهاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم بشكل انسيابي وباحترافية أمنية عالية، إضافة إلى أن جوازات منفذ سلوى سجّلت أيضًا أعلى إحصائية مسافرين بشكل يومي؛ حيث بلغت 63 ألف مسافر، وتعتبر الأعلى منذ افتتاح المنفذ.