"أمير الشرقية" مثمنًا دور منسوبي جوازات المنطقة: واثقون من استعداداتكم لاستقبال ضيوف الرحمن

أشاد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بدور منسوبي ومنسوبات جوازات المنطقة في إنجاز الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الإجراءات في المنافذ.
وقال أمير الشرقية خلال استقباله في مجلسه الأسبوعي "الاثنينية" بديوان الإمارة، بحضور نائبه الأمير سعود بن بندر بن عبدالعزيز، ومديري الجهات الحكومية، ومدير جوازات المنطقة اللواء عبدالرحمن المفضي، وعدد من منسوبي الجوازات: "لقد أصبح توظيف التقنية في إنهاء الإجراءات بمنافذ السفر، سِمَةً من سمات المملكة، ودليلًا على التطور والتميز الذي وصلنا إليه بتوفيق الله ثم بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لجميع قطاعات وزارة الداخلية".
وأضاف أن "رؤية السعودية 2030، أسهمت في تعزيز عملية التحول الرقمي، وتحسين جودة الحياة في المملكة؛ إذ أصبح بإمكان المواطنين الحصول على جواز السفر السعودي إلكترونيًّا عبر "أبشر"، وتسلمه من خلال العنوان الوطني دون الحاجة لزيارة مقار الجوازات، إضافة إلى العديد من الخدمات الإلكترونية الأخرى المقدمة للمواطن والمقيم".
وأكد أمير المنطقة أن الجميع يثق في الكوادر المتميزة من أبناء وبنات الوطن العاملين في منافذ المنطقة الشرقية واستعداداتهم لموسم الحج هذا العام واستقبال ضيوف الرحمن القادمين من دول الخليج الشقيقة لأداء مناسك الحج عبر أكثر من منفذ بالمنطقة؛ مشيرًا إلى أن ما شهدته منافذ المنطقة خلال مواسم الحج في الأعوام السابقة من سرعة في إنهاء إجراءات ضيوف الرحمن؛ جاء نتيجة جهود العاملين في جوازات المنطقة وبقية القطاعات الأخرى من الكوادر البشرية المؤهلة والتي استخدمت أحدث الأجهزة التقنية والإمكانيات المتوفرة لخدمة ضيوف الرحمن.
وقال: "نحن مقبلون على عدة مواسم تشهد كثافة وحركة عالية على المنافذ سواءً البرية أو الجوية، ومن المهم بذل الجهود والاستعداد الجيد لهذه المواسم لإنهاء إجراءات السفر بسهولة ويسر كما تعودنا من العاملين في جوازات المنطقة".
وألقى مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء عبدالرحمن المفضي، كلمة أكد خلالها أن بعض منافذ المنطقة سجّلت أرقامًا قياسية بأعداد المسافرين؛ حيث حققت جوازات جسر الملك فهد للعام الماضي 30 مليون مسافر، وأعلى معدل للمسافرين بشكل يومي تجاوز 180 ألف مسافر، وتُعَد هذه الإحصائية أعلى إحصائية يومية منذ افتتاح الجسر حتى تاريخه؛ مشيرًا إلى أنه تم إنهاء إجراءات قدومهم ومغادرتهم بشكل انسيابي وباحترافية أمنية عالية، إضافة إلى أن جوازات منفذ سلوى سجّلت أيضًا أعلى إحصائية مسافرين بشكل يومي؛ حيث بلغت 63 ألف مسافر، وتعتبر الأعلى منذ افتتاح المنفذ.
وأشار إلى أن تجربة "كروز السعودية" في ميناء الملك عبدالعزيز، وجدت إشادة من السياح بحسن تعامل وسرعة إجراءات دخولهم لموسمين متتاليين، كما أنه تم إطلاق خدمة (أبشر سفر) وهي خدمة إلكترونية تُمَكن المسافرين من إنشاء طلب سفر وإنهاء جميع إجراءات السفر عبر نظام النفاذ الوطني؛ بينما تتولى جوازات المنطقة الشرقية مسؤولية منصة مقيم، وهي خدمة تتيح للمنشآت التجارية إنهاء معاملاتها إلكترونيًّا وبشكل فوري دون الحاجة إلى مراجعة المديرية العامة للجوازات.
وأضاف اللواء المفضي: "على مر السنوات، حققت جوازات المنطقة ضمن منظومة الجوازات بالمملكة، العديد من الإنجازات الملموسة والتحسينات في عدة مجالات؛ منها: تسهيل الإجراءات الخاصة بالجوازات، وتحسين تجربة المواطنين والمقيمين في التعامل مع الجوازات، كما اعتمدت الجوازات تقنيات حديثة ومتقدمة لتحسين الخدمات وتسريع الإجراءات عن طريق تفعيل نظام الاتصالات الإدارية، وقد حازت على أعلى نسبة بتقديم الخدمات الإلكترونية وتفوقت على جوازات المناطق الأخرى بنسبة تفوق 90%، وتم الاستغناء عن الورق بما ينعكس على كفاءة الإنفاق وسرعة العمل، صاحَبَ ذلك تطوير بيئة العمل وزيادة تأهيل العاملين".
وأوضح أن المنطقة الشرقية تعد أكبر مناطق المملكة وتتميز بموقعها الجغرافي، وهي بوابة المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي، كما ارتبطت تجاريًّا منذ القدم عبر عدة مواني كان أهمها ميناء العقير الذي يعد أقدم ميناء بحري على ساحل الخليج العربي؛ حيث كان البوابة الاقتصادية لبداية تأسيس الدولة والمنفذ الرئيسي للوصول إلى شرق ووسط المملكة.
وأضاف أن "بلادنا تشهد طفرة تنموية تاريخية على كل المستويات بفضل الله ثم بفضل توجيهات ورعاية خادم الحرمين الشريفين، وبمتابعة ودعم واهتمام ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظهما الله؛ مشيرًا إلى أنه كان لقطاع الجوازات بالمنطقة نصيب وافر من ذلك التطور والتقدم في إطار تطوير منظومة وزارة الداخلية بقيادة الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والذي انعكس على مستوى جودة الخدمات المقدمة التي أسهمت في تحسين وتجويد الخدمات للمواطن والمقيم".
وقال اللواء المفضي: "سكان المنطقة يرتبطون بروابط اجتماعية واقتصادية مع أشقائنا في دول مجلس التعاون الخليجي؛ مما يحتم عليهم استخدام منافذ المنطقة والتي تشهد إقبالًا كبيرًا من المغادرين والقادمين؛ الأمر الذي تَقرر معه تطوير تلك المنافذ ودعمها بالقوى البشرية المؤهلة وبالتقنيات الحديثة؛ حيث نجحنا -ولله الحمد- في مواجهة مواسم مزدحمة؛ لا سيما في بعض المناسبات مثل كأس العالم وكأس آسيا التي أقيمت في دول قطر الشقيقة، وعملنا مع زملائنا في القطاعات الأخرى على تقديم خدمات ذات جودة عالية وسريعة".
وأشاد في نهاية كلمته بمنسوبات الجوازات اللائي كان لهن بصمة في تطوير الأداء جنبًا إلى جنب مع زملائهن منسوبي الجوازات، وقال: "بعون الله وبتوجيهات القيادة، سنواصل العمل بكل جد وإخلاص لخدمة الوطن الغالي وبما يحقق تطلعات الجميع".
حضر المجلس وكيلُ إمارة المنطقة الشرقية تركي بن عبدالله التميمي.