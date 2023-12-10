"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار متوسطة إلى غزيرة وسيول وصواعق رعدية

وتشهد منطقة الجوف أمطارًا متوسطة مع سيول وصواعق رعدية. وتشمل الحالة دومة الجندل وسكاكا. وتشهد أمطارًا غزيرة على القريات وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ23.00 من مساء الاثنين.