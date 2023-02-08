قطار الحرمين: سقوط مركبة داخل حرم سكة القطار نتج عنه مصابان وتم تفعيل خطة الطوارئ

أصدر قطار الحرمين السريع، بيانًا توضيحيًّا مـن شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين عنـد حوالى الساعة الثانية صباح اليـوم الأربعاء، بوقوع حـادث مروري داخل حـرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.
وأضاف قطار الحرمين: الحادث وقع نتيجة سقوط إحـدى المركبـات داخـل حـرم السكة واحتراقهـا، ولـم ينتـج عـن ذلـك وفيـات ولله الحمد؛ حيث تـم تفعيـل خطـة الطوارئ والتواصـل مـع الجهات المعنيـة ونقل المصابين لتلقي الإسعافات اللازمة.
وأضاف قطار الحرمين: وفـورًا تـم الانتهـاء مـن حصـر الأضرار ومباشرة العمل على إصلاحهـا، ولـن يـكـون لذلك أي تأثير على حركة القطارات وجدول الرحلات.