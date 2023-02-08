قطار الحرمين: سقوط مركبة داخل حرم سكة القطار نتج عنه مصابان وتم تفعيل خطة الطوارئ

أصدر قطار الحرمين السريع، بيانًا توضيحيًّا مـن شـركة مشروع القطار السعودي الإسباني المشغّل لقطـار الحرمين عنـد حوالى الساعة الثانية صباح اليـوم الأربعاء، بوقوع حـادث مروري داخل حـرم سكة قطار الحرمين السريع عند تقاطع طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز بمحافظة جدة.