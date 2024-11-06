الخطوط السعودية للشحن تعين المهندس لؤي مشعبي رئيسًا تنفيذيًا للشركة

أعلنت شركة الخطوط السعودية للشحن عن تعيين المهندس لؤي بن عمر مشعبي في منصب الرئيس التنفيذي للشركة والعضو المنتدب اعتبار من مطلع يناير 2025 ، خلفًا للسيد تيدي زيبتز الذي انضم لعضوية مجلس الإدارة في الشركة ، بدوره قدم مجلس الادارة شكره للسيد تيدي على مجهوداته ومسيرته التي كانت حافلة بالإنجازات منذ انضمامه للشركة في العام 2017