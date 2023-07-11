"الوزراء" يوافق على نظام المساهمات العقارية وفق عدد من الإجراءات والاشتراطات

وافق مجلس الوزراء على نظام المساهمات العقارية اليوم الثلاثاء، الذي من شأنه ضمان تحقيق أعلى المعايير وأفضل الممارسات في المساهمات العقارية وفق عدد من الإجراءات والاشتراطات والأحكام.