فرص للأمطار تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان.. تفاصيل

يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس مستقرًّا في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية، باستثناء منطقة تبوك، والتي يُتوقع أن تتأثر بعبور كميات من السحب العالية والمتوسطة، والتي قد يتخللها تساقط لزخات من الأمطار بشكل محلي في ساعات الظهر.