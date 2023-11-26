فرص للأمطار تشمل السعودية والإمارات وسلطنة عمان.. تفاصيل

من المتوقع بمشيئة الله أن تتأثر منطقة شبه الجزيرة العربية خلال الأسبوع القادم بطقس أكثر استقرارًا مقارنة بالأسبوع الماضي، وفي التالي التفاصيل:
يُتوقع بمشيئة الله أن يكون الطقس مستقرًّا في كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، وكذلك الحال في المملكة العربية السعودية، باستثناء منطقة تبوك، والتي يُتوقع أن تتأثر بعبور كميات من السحب العالية والمتوسطة، والتي قد يتخللها تساقط لزخات من الأمطار بشكل محلي في ساعات الظهر.
أما يوم الاثنين فيتوقع أن يعود الطقس للاستقرار في منطقة تبوك في المملكة العربية السعودية، ونتيجة لتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي مترافق بكتلة هوائية باردة، تندفع نحو الأجزاء الشمالية من الجوف والحدود الشمالية رياح غربية نشطة تعمل على إثارة الأتربة والغبار وتدني مدى الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق الخارجية، كما تنخفض درجات الحرارة بشكل لافت في هذه المناطق.
أما في باقي مناطق شبه الجزيرة العربية من الإمارات وعمان والكويت وقطر والبحرين، فيكون الطقس مستقرًّا بوجه عام.
ويتوقع أن يتأثر مضيق هرمز والأجزاء الشمالية من الإمارات وعمان "منطقة مسندم بوجه خاص" يوم الثلاثاء بتكاثر للسحب وتتساقط بعض الأمطار الخفيفة، كما يُحتمل تشكل كميات من السحب الممطرة على سواحل جازان وعسير في ساعات الفجر والصباح الباكر، في حين يكون الطقس مستقرًّا في قطر والبحرين والكويت وباقي مناطق السعودية.
أما يوم الأربعاء فيتوقع أن يكون الطقس مستقرًّا في كافة أرجاء دول الخليج العربي باستثناء أجزاء محدودة من شمال الإمارات ورأس مسندم في سلطنة عمان ومنطقة مضيق هرمز.
أما يوم الخميس فتبقى الفرصة مواتية لتساقط زخات من الأمطار محلية الطابع في أجزاء من شمال الإمارات ورأس مسندم في سلطنة عمان، كما يُحتمل تشكل بعض السحب على سواحل جازان وعسير في المملكة العربية السعودية، بينما يكون الطقس مستقرًّا في الكويت وقطر والبحرين.